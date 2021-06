Newsblog

Auf­fahr­un­fall wegen Se­kun­den­schlafs

SIERNING. Ein 23-jähriger Pkw-Lenker aus dem Bezirk Rohrbach fuhr am 27. Juni gegen 8:30 Uhr mit seinem Pkw auf der B122 Richtung Bad Hall. Im Gemeindegebiet von Sierning nickte er laut eigenen Angaben wegen Übermüdung ein und fuhr ungebremst auf den in gleiche Richtung fahrenden Pkw, ...

gelenkt von einem 38-Jährigen aus dem Bezirk Steyr-Land, auf. Durch die Wucht des Anpralles wurde dieser rechts von der Fahrbahn katapultiert und kam nach mehreren Überschlägen ca. 50 Meter von der Fahrbahn entfernt zum Stillstand. Der 38-Jährige war bei Bewusstsein und konnte seine gleichaltrige Beifahrerin, die durch den Anprall bewusstlos geworden ist, aus dem Fahrzeug ziehen und bis zum Eintreffen der Rettung und Notarzt versorgen.

Der 23-Jährige konnte sich nur mehr an einen lauten Knall erinnern, und als er wieder bei sich war, hatte er den Fuß noch immer am Gaspedal. Er war zwischenzeitlich mehr als 100 Meter entfernt von der Unfallstelle im links von der Fahrbahn gelegenen Maisfeld zum Stillstand gekommen, wobei er einen am Fahrbahnrand der B122 gespannten Wildzaun durchschlagen hatte.

Alle drei Verletzten wurden ins Pyhrn-Eisenwurzen Klinikum Steyr gebracht. Die Beifahrerin dürfte schwer, die beiden Lenker eher leichter verletzt worden sein.