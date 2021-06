Newsblog

Radlobby am Klimafest 2021

STEYR. Am Vorplatz des Museum Arbeitswelt wird am 3. Juli das erste Steyrer Radlobby „Slow-Motion Fahren“ stattfinden! Schnell fahren kann schließlich schnell mal jemand, aber wer schafft es, auf dem Pop-Up-Radweg von 20 Metern länge am aller langsamsten zu fahren? ...

Von 15:00 - 17:00 Uhr gibt es die Gelegenheit, sich in den drei Alterskategorien (6-10, 10-14, 14- 99) eine Chance auf die tollen Preise zu "erschleichen". Darunter sind Seku-Clip Reflektoren und Gutscheine für e-Bikes von E-Mobility Steyr sowie Tagesausfahrten mit einem e-Lastenrad der Firma GLEAM! Dabei steht der Spaß im Vordergrund! Dies Preise werden bei der Siegesehrung um ca. 18:00 Uhr vergeben.

Für alle Kinder unter sechs, die mitfahren, gibt es ein Buburuza Eis. Einige Fahrräder sind vor Ort, wir bitten dennoch, wenn möglich selbst mit dem Radl zur Veranstaltung zu kommen! Außerdem freuen wir uns über anregende Gespräche zum Steyrer Radwegenetz. All jene mit einer kreativen Ader dürfen sich auch auf dem Stadtplan austoben und einzeichnen wo noch Wünsche offen sind.

Die Radlobby Steyr freut sich auf Euren Besuch!