Newsblog

Dachdecker bei 8-Meter-Sturz schwer verletzt

LINZ-LAND. Ein 30-jähriger Dachdecker aus dem Bezirk Linz-Land, führte heute (1. Juli) Dachrenovierungsarbeiten an einem Firmengebäude im Bezirk Linz-Land durch. Kurz nach 12 Uhr stieg er an einer Stelle, an der zuvor ein Trapezblechelement entfernt worden war, ...

auf eine darunter angebrachte, nicht tragende, Faserbetonplatte. Diese hielt dem Körpergewicht des Arbeiters nicht stand. Er 30-Jährige brach durch, stürzte ca. 8 Meter in die Tiefe und schlug am Asphalt auf. Er wurde mit schweren Verletzungen mit dem Rettungshubschrauber C10 ins UKH Linz eingeliefert.