Wohn­haus­brand for­dert ein Men­schen­leben

SPITAL/PYHRN. Am 2. Juli gegen 0 Uhr brach in einem Wohnhaus in Spital/Pyhrn aus bisher unbekannter Ursache ein Brand aus, welcher in der Folge auf das gesamte Wohnhaus übergriff und dieses zur Gänze zerstörte. Um 0:27 wurde ein Nachbar auf den Brand aufmerksam und verständigte sofort die Feuerwehr ...

Der Brand wurde von den Einsatzkräften der Feuerwehr Spital/Pyhrn mit Unterstützung von Kräften der Feuerwehren Windischgarsten, Vorderstoder, Kirchdorf und Rosenau am Hengstpaß gelöscht. Ein Mann, der sich zum Brandzeitpunkt im Schlafzimmer aufgehalten haben dürfte, und dessen Identität noch abgeklärt werden muss, kam bei dem Brand ums Leben.

Die Ermittlungen zur Brandursache, die von Beamten des Landeskriminalamtes OÖ geführt werden, sind derzeit am Laufen. Weiters wurde ein Brandsachverständiger der Brandverhütungsstelle für OÖ zur Ermittlung der Brandursache angefordert.