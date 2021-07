Newsblog

Stadtbus: Umstellung auf neues Ticket-System

STEYR. Die Stadtbetriebe Steyr (SBS) haben ein neues Ticketsystem angeschafft. Daraus ergeben sich eine Reihe von Vorteilen für die Fahrgäste, wie neue Zahlungsmethoden und ein Umtauschbonus ...

Neue Automaten

Für die Stadtbusse hat man neue Fahrscheinautomaten angeschafft, bei denen man sowohl mit Münzen als auch mit Kreditkarten und Bankomatkarten zahlen kann. Auch eine NFC-Zahlung ist möglich. Am Busbahnhof wird ein weiterer Automat stehen, bei dem auch mit Geldscheinen bezahlt werden kann. Bei den Buslenkerinnen und Buslenkern bekommt man keine Tickets mehr.

Die bisherigen Automaten sind schon 21 Jahre alt, sie entsprechen nicht mehr dem heutigen Standard. Die neuen Geräte sind auch GPS-vernetzt, dadurch wird eine Echtzeit- Abfahrtsanzeige möglich. „In Zukunft soll man am Handy sehen können, wo der Bus ist und ob er Verspätung hat“, freut sich der SBS-Geschäftsführer Peter Hochgatterer über die neuen Möglichkeiten des Systems. Am Busbahnhof wird auch eine Anzeige errichtet, die die aktuellen An- und Abfahrtszeiten anzeigt. Die Anschaffung von insgesamt 27 Automaten sowie die Software-Lizenzen schlagen in den kommenden zehn Jahren mit 1,3 Millionen Euro zu Buche.

Neue Kundenkarte

Durch die Umstellung wird die bisherige Bestpreiskarte abgeschafft. Ab Mitte Juli 2021 ist dafür die SBS-Kundenkarte erhältlich. Mit dieser kann man beispielsweise auch im Stadtbad und am Eislaufplatz bezahlen. Erhältlich sind die Kundenkarten im SBS-Kundencenter an der Ennser Straße und am Busbahnhof.

Umtausch-Bonus für Bestpreiskarte

Durch die Umstellung wird die Bestpreiskarte abgeschafft. Guthaben können aufgebraucht, in bar ausbezahlt oder umgetauscht werden. Wer seine Bestpreiskarte von 15. bis 30. Juli 2021 umtauscht, bekommt einen Bonus von zehn Euro, von 2. bis 27. August 2021 erhält man fünf Euro Extragutschrift auf die neue SBS-Kundenkarte.

Keine Änderungen bei Zeitkarten

Für Besitzerinnen und Besitzer der verschiedenen Zeitkarten ändert sich nichts. Wochen-, Monats- und Jahreskarten behalten ihre Gültigkeit. Auch für Nutzerinnen und Nutzer von Behinderten-Jahreskarten oder des Jugendticket-Netz sowie von Lehrlings- oder Schüler- Freifahrtskarten ändert sich nichts.

Wer seine Jahreskarte zum Ende des Ablaufdatums verlängert, bekommt im Aktionszeitraum von 1. September 2021 bis 31. August 2022 einen Treuebonus von zehn Euro in Form einer SBS-Kundenkarte.

Seniorentickets

Freifahrten, die im Rahmen des Seniorenpasses ausgegeben wurden, können noch bis 15. August 2021 eingelöst werden. Ab 16. August 2021 kann man sich die Restfahrten im SBS- Kundecenter auf die neue Kundenkarte umschreiben lassen.

September-Aktion

Als besonderes Angebot gibt es im September 2021 stark vergünstigte Monatskarten. Um nur 30 Euro kann man den ganzen September mit dem Stadtbus fahren, das ist um bis zu 41 Prozent billiger als der aktuelle Verkaufspreis. Erhältlich sind diese Tickets im SBS- Kundencenter und am Busbahnhof.

Viele Vorteile