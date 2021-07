Newsblog

17-Jähriger bei Drogenübergabe verletzt

STEYR-LAND. Ein 17-Jähriger aus dem Bezirk Steyr-Land bestellte im Internet über eine Social Media Plattform bei einem ihm unbekannten User 250 Gramm Cannabis zu einem Preis im niedrigen vierstelligen Bereich. Zur Übergabe am Vormittag des 10. Juli 2021 erschienen drei Personen ...

südländischer Herkunft. Zwei Personen begleiteten den 17-Jährigen in die Wohnung bzw. sein Zimmer. Die Männer hatten nur 12 Gramm Cannabis bei sich, wollten aber dem 17-Jährigen das Geld trotzdem wegnehmen. Dieser wehrte sich, worauf es zu Handgreiflichkeiten und Drohungen kam. Einer der beiden unbekannten Männer zückte ein Messer und hielt es an das Knie des 17-Jährigen. Dieser konnte das Messer aus der Hand des Unbekannten schlagen, wurde dabei aber verletzt und später ambulant im Krankenhaus Waidhofen an der Ybbs versorgt.

Die beiden unbekannten Männer nahmen das Geld und verließen die Wohnung. Eine Fahndung verlief ohne Erfolg.