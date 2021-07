Newsblog

17-jähriger beraubt und nie­der­ge­schla­gen

STEYR-LAND. Bislang unbekannte Täter stahlen am 10. Juli gegen 3 Uhr bei einer Veranstaltung in Sierning einem 17-Jährigen aus dem Bezirk Amstetten/NÖ einen Leuchtstab, den er unter dem Arm eingeklemmt hatte. Gleichzeitig griff einer der Burschen dem Jugendlichen von hinten in die Gesäßtasche, ...

um seine Geldtasche zu stehlen. Als sich der 17-Jährige umdrehte, flüchteten die Täter. Der Jugendliche lief ihnen nach und forderte seine Sachen zurück. Daraufhin wurden ihm mehrere Faustschläge in das Gesicht versetzt. Als er am Boden lag, traten die Täter auch noch mit den Füßen auf ihn ein. Der 17-Jährige wurde unbestimmten Grades verletzt und im Krankenhaus Steyr ambulant behandelt.

Etwaige Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Sierning unter 059133/4153 zu melden.