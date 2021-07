Newsblog

Um­welt­sün­der ent­sorg­ten Kühl­schrank im Steyr-Fluss

STEYR. Einer oder mehrere bis dato unbekannte Täter, entsorgten einen ausgedienten Kühlschrank - vermutlich in den letzten Tagen - in den Steyr-Fluss im Steyrer Wehrgraben ...

Zu einem ungewöhnlichen Einsatz kam es am Donnerstag (15. Juli) für den Wasserzug der Freiwilligen Feuerwehr Steyr. Ein Kühlschrank trieb in der Steyr Richtung Enns. Am Steyrer Ortskai blieb der Kühlschrank dann hängen. Mit dem Arbeitsboot bargen die Mitglieder des Wasserzuges das ausrangierte Kühlgerät, zahlreiche "Zuschauer" beobachteten die Aktion.

Man sollte an dieser Stelle nicht erwähnen müssen, dass Kühlschränke nicht in Gewässer, sondern in Abfallsammelzentren zu entsorgen sind.

Zur Sicherheit der Link zum ASZ Steyr - http://www.altstoffsammelzentrum.at/wo_wann_was/asz/show/Asz/steyr.html