Newsblog

Längere Ölspur in Aschach an der Steyr

ASCHACH. Am späten Nachmittag des 16. Juli wurde die Freiwillige Feuerwehr Aschach zu einer Ölspur in die Biedemairstraße gerufen. Die Feuerwehr brachte von der Ausfahrt der Schottergrube bis zu Kreuzung an der Steyr Ölbindemittel auf ...

und war mit 25 Einsatzkräften und 3 Fahrzeugen (RLF, LF und KDO) im Einsatz.