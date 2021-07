Newsblog

Aus­pump­arbeiten nach schweren Regen­fällen

HAIDERSHOFEN. Am Samstagabend (17. Juli) rückte die Feuerwehr Haidershofen zu Auspumparbeiten in einem Keller in Haidershofen Ort aus. Durch die schweren Regenfälle drang Wasser in einen Keller und konnte nicht mehr abfließen ...

Nach mehreren Stunden Arbeit, rückte die Feuerwehr ins Feuerwehrhaus ein und stellte die Einsatzbereitschaft wieder her.