Newsblog

Stadtplatz und Resthof: Impfen ohne Anmeldung

STEYR. Impfen ohne Anmeldung ist in Steyr wieder am 23. Juli 2021 möglich. An diesem Tag stehen Impf-Busse zur Verfügung: von 12 bis 16.30 (etwa zeitgleich mit der Rallye Ennstal-Classic) in der Innenstadt und von 9 bis 11 Uhr im Stadtteil Resthof im Bereich Sparkassenplatz ...

Sehr gut verlaufen ist die Impfaktion ohne Anmeldung vom vergangenen Samstag. Rund 600 Menschen haben dieses Angebot in der Steyrer Stadthalle angenommen.