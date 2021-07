Newsblog

COVID Zertifikat in der HEY! Apotheke erhältlich

STEYR. Für viele von uns geht es dieses Jahr endlich wieder in den lang ersehnten Auslandsurlaub! Damit ihr auch problemlos ein- und durchreisen könnt, bedarf es in vielen Ländern eines EU Digital COVID-Zertifikats - in der HEY! Apotheke geht das ganz einfach ...

In der HEY! Apotheke könnt ihr euch ganz unkompliziert euer Test- und/oder Impfzertifikat ausdrucken lassen: kostenlos, mit QR-Code, auf Deutsch und Englisch, gültig in allen EU-Staaten.

Öffnungszeiten Hl. Geist Apotheke im HEY!

Montag bis Freitag 8:00 bis 18:00 Uhr

Samstag 8:00 bis 17:00 Uhr

Testende 20 Minuten vor Geschäftsschluss.

Das Ergebnis liegt binnen 20 Minuten auf und ist 48 Stunden gültig!