FF Krems­münster stellt neues Lösch­fahr­zeug in Dienst

KREMSMÜNSTER. Im Jahr 1989 wurde bei der Feuerwehr Kremsmünster ein Löschfahrzeug mit Bergeausrüstung angeschafft. Nun, 32 Jahre später und über 2100 abgearbeitete Einsätze, ist das Fahrzeug in die Jahre gekommen und entspricht somit nicht mehr den neuesten Stand der Technik ...

Nach einer zweieinhalb Jahre andauernden Planungsphase wurde das neue Löschfahrzeug am 24.06.2021 vom Fahrzeugaufbauer Rosenbauer von Leonding abgeholt. Nach dem Eintreffen des neuen Löschfahrzeugs in Kremsmünster wurde die Mannschaft eingeschult und das Fahrzeug direkt in Dienst gestellt.

Im Fahrzeug steht die laut Baurichtlinie vorgeschriebene Pflicht- wie auch ausgewählte Bedarfsausrüstung zur Verfügung.