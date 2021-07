Newsblog

Ex-Mitarbeiter soll Pakete gestohlen haben

LINZ-LAND. Ein 29-Jähriger aus dem Bezirk Rohrbach wird beschuldigt, in der Zeit von Anfang April bis Mitte Juli 2021 zumindest vier Diebstähle in der Basis eines Zustellbetriebes in der Gemeinde Engelhartszell begangen zu haben. Der ehemalige Mitarbeiter sperrte dazu die Tür ...

mit einem widerrechtlich einbehaltenen Schlüssel außerhalb der Betriebszeiten auf und stahl Pakete.

Der 29-Jährige wurde von Polizisten aus Neuhofen an der Krems ausgeforscht und zeigte sich zu den Diebstählen geständig. Ein Mobiltelefon hatte er bereits weiterverkauft. Der Wert der gestohlenen Waren steht nicht genau fest, dürfte jedoch bei über tausend Euro liegen.