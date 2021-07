Newsblog

Einsatz­marathon: Feuer­wehr evakuierte Hoch­zeits­ge­sell­schaft

HAIDERSHOFEN. Zu zahlreichen Einsätzen wurden Samstag nachts (24. Juli) und den ganzen Sonntag nach einem Gewitter sowie Starkregen Feuerwehren im Westen des Bezirks Amstetten alarmiert. Besonders betroffen waren unter anderem die Gemeinden Haidershofen, Behamberg und Ernsthofen ...

In Haidershofen musste eine Hochzeitsgesellschaft evakuiert werden. Die über einhundert Personen konnten sich laut der Ortsfeuerwehr Vestenthal selbst aus dem Gebäude befreien und wurden dann von der Feuerwehr versorgt.

Außerdem kontrollierten die Einsatzkräfte, dass alle in Sicherheit waren. Das Gebäude stand nach Angaben der örtlichen Feuerwehr unter Wasser. An den Außenwänden sammelte sich Schlamm bis auf Fensterhöhe.

Die Feuerwehren der Region mussten laut Bezirksfeuerwehrkommando Amstetten zu zahlreichen weiteren Einsätzen ausrücken. Probleme bereiteten Hangrutschungen, übergelaufene Rückhaltebecken sowie unter Wasser stehende Keller und Straßen. Es gab auch Alarmierungen wegen Brandverdachts nach dem Gewitter. Die Aufräum- und Reinigungsarbeiten dauerten bis in die späte Nacht.

Einsatz Chronologie der drei Feuerwehren der Gemeinde Haidershofen

FF Haidershofen: Am Samstag (24. Juni) wurde die Feuerwehr Haidershofen zu mehreren Einsätzen gleichzeitig alarmiert. Durch die schweren Regenfälle standen viele Keller unter Wasser, Wasser trat aus den Kanaldeckeln aus und auch einige Muren gingen ab, wodurch die Fahrbahn verschmutz und unbefahrbar wurde.

Durch die vielen gleichzeitigen Alarmierungen wurde die Feuerwehr Haidershofen von den Feuerwehren Brunnhof und Weistrach unterstützt. Das Abarbeiten der Einsätze dauerte bis in die frühen Morgenstunden.

FF Vestenthal: Aufgrund der kurzzeitig sehr starken Regenfälle wurde die FF-Vestenthal am 24. Juli 2021 zu mehreren Einsätzen gerufen.

Um 21:01 Uhr wurde die FF-Vestenthal zur Rettung von Personen in Notlage gerufen. Bei einer Hochzeitsfeier im Meierhof, kam von den umliegenden Hügeln das Wasser daher geschossen und überschwemmte dabei den ganzen Meierhof. Die Gäste konnten sich selbst aus der Notlage befreien, jedoch stand das ganze Gebäude unter Wasser. An den Außenwänden sammelte sich Schlamm bis auf Fensterhöhe. Neben den Aufräumarbeiten am Meierhof, wurde die FF-Vestenthal zu 6 weiteren Einsätzen gerufen.

Nach über sechs Stunden Einsatz, konnte die Einsatzbereitschaft wieder hergestellt werden.

FF Brunhof: In der Nacht von Samstag auf Sonntag, dem 25. Juli wurde die Freiwillige Feuerwehr Brunnhof zu mehreren Einsätzen im Gemeindegebiet Haidershofen, unter anderem in Brunnhof, Dorf an der Enns und Vestenthal alarmiert.

Aufgrund des starken Niederschlags drang in viele Gebäude Wasser und Schlamm ein, das von den Einsatzkräften abgepumpt wurde. Besonders spektakulär war der 1. Einsatz dieses Abends: eine Hochzeitsgesellschaft war betroffen und wurde evakuiert.

Besonders erwähnenswert ist die gute Zusammenarbeit unter den Wehren und in der Gemeinde: die meisten der Einsätze wurden gemeinsam mit den Freiwilligen Feuerwehren Haidershofen und Vestenthal abgearbeitet. Nach mehreren Stunden Arbeit und dem Waschen des Geräts wurde die Einsatzbereitschaft wiederhergestellt.