Wachtberg: Neun Alarm­ierungen inner­halb von einer Stunde

BEHAMBERG/WACHTBERG. Am Samstagabend (24. Juli) wurde die Freiwillige Feuerwehr Wachtberg aufgrund des starken Regenfalls und des schweren Unwetters ab 20:51 Uhr laufend zu neuen Einsätzen alarmiert. Neben zahlreichen Auspumparbeiten in einigen Kellern, waren auch eine Fahrzeugbergung ...

in der Unterführung Ramindorf und eine Person in Notlage auf unserer Alarmierungsliste abzuarbeiten. Um alle Einsätze zeitnah abarbeiten zu können, teilten sich die Wachtberger Florianis auf mehrere Gruppen, alle ausgerüstet mit Tauchpumpen auf. In sieben Kellern stand Wasser, welches mittels Tauchpumpen und Nasssauger ins Freie befördert wurde.

Beim Einsatz "Person in Notlage" wurden die Feuerwehrmänner/Frauen zur Unterstützung einer Nachbarwehr gerufen, unser Einsatz war dort jedoch nicht mehr erforderlich. Somit konnten sie sich dann wieder den zahlreichen Einsätzen widmen. In Ramingdorf ist ein Auto in die bereits überflutete Unterführung eingefahren und konnte nicht mehr weiterfahren.

Die Unterführung wurde ausgepumpt und das Auto anschließend von einem Abschleppunternehmen abgeschleppt. Die Unterführung "Sportplatzstraße" wurde auch überflutet und das Wasser ist in die Garageneinfahrt beim Nachbarn hineingeflossen. Das Wasser wurde mittels Pumpen weggepumpt und es wurden Sandsäcke vor der Garageneinfahrt ausgelegt. Die FF Behamberg unterstützte bei den Einsätzen.

Personen kamen nicht zu Schaden.