Newsblog

30. Juli ist Tag der Freundschaft

STEYR. Am 30. Juli ist Tag der Freundschaft: Das Rote Kreuz verbindet Menschen und macht sie zu Freunden. Wer sich freiwillig engagiert, findet Sinn und Spaß im Leben, sammelt wertvolle Erfahrungen und lernt Freunde fürs Leben kennen. Das wissen auch Emilie und Helmut Nestler ...

Bei ihrem gemeinsamen Engagement beim Roten Kreuz in der Bezirksstelle Steyr Stadt wurde bereits die eine oder andere Freundschaft mit KollegInnen geknüpft.



Seit 2017 fahren Emilie (65) und Helmut (68) Nestler bereits das Essen auf Rädern aus.



Essen auf Rädern gibt es für all jene, die auf Grund einer Krankheit oder eines Gebrechens sich selber kein Mittagessen zubereiten können und die keine Angehörigen, Nachbarn oder Freunde haben die sie mit einer warmen Mittagsmahlzeit versorgen könnten.



Zur Antragstellung kommt sogar eine Sozialberaterin nach telefonischer Terminvereinbarung zu den BürgerInnen nach Hause.



Emilies Schwager bzw. Helmuts Bruder, der ebenfalls seit vielen Jahre das „Essen auf Rädern“ ausfährt, inspirierte das mittlerweile 44 Jahre verheiratete Ehepaar dazu, sich als freiwillige Helfer beim Roten Kreuz zu engagieren.



„Da wir in der Pension etwas sinnvolles für Mitmenschen machen wollten, und da man durch diese Tätigkeit auch immer wieder neue Menschen kennenlernt, haben wir beschlossen uns als freiwillige Helfer/Mitarbeiter für das Rote Kreuz Bezirksstelle Steyr-Stadt zu bewerben,“ erzählte uns Emilie Nestler.



„Wir sind große VW-Käfer Fans und gute Autofahrer und so hat es sich angeboten, eine freiwillige Tätigkeit beim RK Bezirksstelle Steyr-Stadt anzunehmen, bei der man ebenfalls mit dem Auto fahren muss.

Zudem bilden sich Freundschaften unter Teamkollegen, was uns große Freude bereitet.



Das gemeinsame Interesse, für andere Menschen da zu sein und zu helfen, verbindet uns mit den anderen zahlreichen freiwilligen Helfern von denen einige mittlerweile gute Freunde geworden sind,“ teilt uns das Ehepaar mit.



„Das Engagement aller unserer freiwilligen Mitarbeiter kommt von Herzen und vereint Generationen. Es freut mich immer wieder zu sehen, wie sich aufgrund der freiwilligen Mitarbeit beim Roten Kreuz, Menschen begegnen und die eine oder andere neue Freundschaft daraus entsteht,“ fügt Bezirksstellenleiter MR. Dr. Urban Schneeweiß noch hinzu.



Das bunte Bild der Freiwilligkeit in Oberösterreich

Vier von zehn Oberösterreichern engagieren sich freiwillig. „Etliche bereits gewohnte Leistungen bzw. Angebote wären ohne freiwilliges Engagement nicht verfügbar. Seien es die Angebote in vielen Vereinen, Jungscharstunden, karitative Betreuungsstellen - vieles kann nur in Anspruch genommen werden, weil sich Menschen aus Idealismus einer Sache annehmen“, erklärt OÖ. Rotkreuz-Präsident Dr. Walter Aichinger. Das OÖ. Rote Kreuz ist mit mehr als 22.000 freiwilligen Mitarbeitern die größte humanitäre Freiwilligenorganisation im Bundesland. Ein Großteil der Freiwilligen engagiert sich im Rettungsdienst. „Essen auf Rädern, die Rotkreuz-Märkte, der Besuchsdienst oder auch die ALPHA-Leseförderung an den Schulen sind Leistungen, die ausschließlich von Freiwilligen erbracht werden“, erklärt Aichinger. Die Mitarbeiter kommen aus allen Altersgruppen und Gesellschaftsschichten. Sie alle sind Teil der Rotkreuz-Familie, ihr gemeinsames Engagement verbindet und es entstehen viele neue Freundschaften. Informationen zur Freiwilligkeit im OÖ. Roten Kreuz unter www.passende-jacke.at oder 0732/7644-157.