Newsblog

Unwetter fordert Feuer­wehren in Pfarr­kirchen und Schiedl­berg

STEYR-LAND. Ein kurzer Regenschauer um kurz vor 23 Uhr am Montag (26. Juli) löste wieder eine Überflutung in Feyregg aus. Bei einer Siedlung in der Gärtnerstraße konnte der Kanal das Oberflächenwasser vom Feld nicht mehr aufnehmen ...

Es kam zu einer Überflutung auf der Straße die in die Häuser einzudringen drohte. Die Ff Pfarrkirchen war mit 21 Einsatzkräften eine Stunde im Einsatz.

Die FF Schiedlberg und in weiterer Folge die FF Hilbern mussten am Sonntag (25. Juli) zu mehreren Einsätzen aufgrund eines Unwetters im Gemeindegebiet von Schiedlberg ausrücken, um Überflutungen mit Wassereinbrüchen und Sturmschäden abzuarbeiten. Mit vereinten Kräften konnte die Gefahr im Verzug an den Einsatzstellen gebannt werden.

Zwei Fotos oben: FF Pfarrkirchen. Darunter: FF Schiedlberg.