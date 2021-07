Newsblog

Kinder­freunde sammeln wieder Schul­taschen

OÖ. Die Sommerferien haben bereits begonnen und die Schüler*innen genießen die wohlverdiente Auszeit. Die Kinderfreunde Steyr-Kirchdorf denken allerdings schon wieder an den Schulstart und an die Tatsache, dass dieser für zahlreiche Familien zu einer großen finanziellen Hürde werden kann ...

Bereits im vergangenen Jahr sammelten die Kinderfreunde in Zusammenarbeit mit dem Allstoffsammelzentrum Steyr Schultaschen. Die Aktion wurde zum großen Erfolg und es konnte vielen Familien geholfen werden.

Gesucht werden gebrauchte, gut erhaltene Schultaschen

Die Kinderfreunde in ganz Oberösterreich organisieren daher eine große Schultaschenaktion und bitten um rege Beteiligung. In der Region Steyr-Kirchdorf suchen wir gut erhaltene Schultaschen, die dann an bedürftige Familien weitergegeben werden können. Abgegeben werden können die Schultaschen im Altstoffsammelzentrum Steyr (zu den Öffnungszeiten) oder im Regionsbüro der Kinderfreunde Steyr-Kirchdorf in der Leopold-Werndl-Straße (wir bitten um Terminvereinbarung unter 05 / 7726 1222).

Familien, die Hilfe benötigen können sich melden

Gleichzeitig rufen wir auf, dass sich Familien, die diese Hilfe in Anspruch nehmen möchten, bei den Kinderfreunden Steyr-Kirchdorf melden. Gerne geben wir die gespendeten Schultaschen weiter. Außerdem freuen wir uns auch über Anfragen von Organisationen, die mit betroffenen Familien zusammenarbeiten und Schultaschen benötigen. Die Kinderfreunde sind Österreichs größte Familienorganisation und helfen da, wo Hilfe gebraucht wird. In dieser herausfordernden Zeit umso mehr. Kinderarmut generell abschaffen, das ist und bleibt das große Ziel der Kinderfreunde.