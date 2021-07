Newsblog

Massive Ölspur nach Technischen Defekt an Traktor

BAD HALL. Am Mittwoch, den 28. Juli 2021), in den Mittagsstunden wurde die Freiwillige Feuerwehr Bad Hall zu einer Ölspur auf der Bundesstraße auf Höhe des ASZ gerufen. Ein Traktor hatte dort aufgrund eines Defekts große Mengen an Hydraulik- bzw. Getriebeöl verloren ...

Eine Schelle dürfte sich gelöst haben und verursachte den großen Ölaustritt.



Nachkommende Fahrzeuge und Lastwägen trugen ihr Übriges dazu bei und verteilten das Öl noch weiter auf der Fahrbahn in Richtung Hehenberg.



In Abstimmung mit der Polizei und der Straßenmeisterei wurde großflächig Ölbindemittel aufgetragen sowie der Verkehr geregelt. Eine Kehrmaschine übernimmt die finalen Reinigungsarbeiten.



Die Feuerwehr Bad Hall war mit 15 Mann und drei Fahrzeugen im Einsatz.



Fotos © FF Bad Hall