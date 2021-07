Newsblog

Hund biss 6-Jährige ins Gesicht

STEYR-LAND. Aus bisher unbekannter Ursache biss am 28. Juli um 21:45 Uhr in Sierning ein Hund einem 6-jährigen Mädchen aus dem Bezirk Steyr-Land ins Gesicht. Laut Notarzt handelt es sich um eine schwere Bissverletzung. Die 6-Jährige befand sich zu diesem Zeitpunkt mit ihrer Mutter auf Besuch ...

bei Bekannten in Sierning. Dem 5-jährigen Hund, welcher derzeit von einer Nachbarin des Hundebesitzers betreut wird, dürfte es irgendwie gelungen sein, aus seinem oben offenen Zwinger zu kommen. In der Folge gelangte der Hund, welcher in der Nachbarschaft bekannt ist und als zutraulich gilt, auf die Terrasse des Nachbarhauses und biss dort zu.

Das verletzte Mädchen wurde ins Klinikum Steyr eingelieferft.