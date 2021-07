Newsblog

Schwerer Verkehrsunfall auf der Voralpenbundesstraße in Neuzeug

SIERNING. Am 29.07.2021 um ca. 22:30 Uhr wurden die Feuerwehren Neuzeug-Sierninghofen, Pichlern und Sierning zu einem Verkehrsunfall auf die B122 (Voralpenbundesstraße) alarmiert. Bereits am Anfahrtsweg zur Einsatzstelle war bekannt, ...

... dass 2 Mitglieder der Feuerwehr an der Unfallstelle anwesend sind. Dass deren Fahrzeuge jedoch direkt in den Unfall verwickelt worden waren, war für die Helfer und Kameraden ein zusätzlicher Stressfaktor. „Bei der Lageerkundung stellte sich heraus, dass eine Person mittels Hydraulischem Rettungsgerät über die Beifahrerseite befreit werden musste“, so Einsatzleiter Markus Hofstödter der Freiwilligen Feuerwehr Neuzeug-Sierninghofen.



Die beiden Feuerwehrmitglieder sowie eine Lebensgefährtin der beiden konnten sich selbstständig aus ihren Fahrzeugen befreien und leisteten Erste Hilfe bzw. alarmierten die Einsatzkräfte.



Insgesamt waren drei Fahrzeuge in den Unfall verwickelt. Fünf Personen wurden verletzt, eine davon schwer. Alle Verletzten wurden vom Roten Kreuz versorgt und in das Pyhrn-Eisenwurzen-Klinikum Steyr gebracht. Die Voralpenstraße musste rund eineinhalb Stunden für den Verkehr gesperrt werden.



Fotos © FF Neuzeug