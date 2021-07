Newsblog

1,82 Promille: Pkw kam auf Bahngleis zum Stillstand

LINZ-LAND. Polizisten aus Neuhofen an der Krems wollten am 31. Juli um 4:10 Uhr in Neuhofen an der Krems einen 20-jährigen Pkw-Lenker zu einer Fahrzeug- und Lenkerkontrollen anhalten. Plötzlich gab der 20-Jährige Gas und flüchtete in Richtung Piberbach ...

Er ignorierte mehrere Anhalteversuche und kam kurz vor dem Bahnübergang in der Piberbacher Austraße in einer leichten Linkskurve mit hoher Geschwindigkeit von der Straße ab. Der Lenker fuhr über ein Strohfeld und eine Böschung und kam auf den Bahngleisen der Pyhrnbahn zum Stillstand. Er konnte weder nach vorne noch zurück fahren.

Die Polizisten veranlassten sofort die Sperre der Bahnstecke, für die Bergung des Fahrzeuges musste der Strom abgeschaltet werden. Ein beim 20-Jährigen durchgeführter Alkotest ergab einen Wert von 1,82 Promille Alkoholgehalt. Er wird angezeigt.