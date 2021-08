Newsblog

Impfbus in Steyr unterwegs

STEYR. Ende Juli war der Impfbus erstmalig in Steyr unterwegs. Die erfolgreiche Aktion wird nun wiederhohlt. Am 3. August kann man sich in drei Stadtteilen spontan ohne Anmeldung impfen lassen ...

8:30–10:30 Uhr: Ennsleite, im Bereich NMS Ennsleite (Otto Glöckel Straße 6)

12–14 Uhr: Münichholz, im Bereich Kirche Münichholz

15:30–17:30 Uhr: Wehrgraben, im Bereich Schwimmschule

Kein Termin notwendig – Impfstoff wählbar

Beim Impfbus kann man sich ohne Termin immunisieren lassen. Der Impfstoff ist zwischen Comirnaty(Pfizer) und Janssen (Johnson & Johnson) frei wählbar. Mitzunehmen sind nur ein Lichtbildausweis und die E-card.

Bildtext: Der Impfbus ist wieder unterwegs: Am 3. August kann man sich in den Stadteilen Ennsleite, Münichholz und Wehrgraben ohne Anmeldung impfen lassen.