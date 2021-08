Newsblog

Kleinkind nach Bade­unfall reani­miert

KIRCHDORF. Am 3. August gegen 14:15 Uhr ereignete sich bei einem Schwimmbecken am Areal eines Campingplatzes in Pettenbach ein Badeunfall, bei dem ein 4-jähriges Kind aus den Niederlanden aus bisher unbekannter Ursache plötzlich für wenige Sekunden regungslos im Wasser trieb ...

Der Bub wurde umgehend von seiner Mutter und weiteren Passanten aus dem Wasser geholt und reanimiert. Er kam glücklicherweise schnell wieder zu sich und wurde von den bereits eingetroffenen Rettungskräften erstversorgt. F

ür weitere Untersuchungen wurde der 4-Jährige vorsorglich ins Klinikum Wels geflogen.