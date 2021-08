Newsblog

Feuerwehr holt Katze vom Baum

ERNSTHOFEN. Am frühen Abend des 3. August musste die Freiwillige Feuerwehr Ernsthofen ausrücken, um eine Katze zu retten, die sich seit dem Vortag in etwa 10 Meter Höhe in einem Baum befand und den Weg nach unten nicht mehr fand. Die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Ernsthofen ...

konnten das Tier mithilfe einer 3-teiliger Schiebeleiter aus seiner misslichen Lage befreien und den erleichterten Besitzern übergeben.