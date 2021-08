Newsblog

Baum drohte auf Haus zu fallen

BEHAMBERG. Am Sonntagabend (8. August) wurde die Freiwillige Feuerwehr Behamberg Unwettereinsatz in die Schachnersiedlung gerufen. Ein Baum drohte nach einem Blitzschlag auf die Straße bzw. auf ein Haus zu fallen. Unverzüglich rückte unser voll besetztes Tanklöschfahrzeug zum Einsatzort in die Schachnersiedlung aus ...

Nach der Lageerkundung durch unseren Einsatzleiter wurde der Steig von der Feuerwehr Stadt Sankt Valentin zu einem gefahrlosen Fällen des Baumes nachalarmiert.



Noch während der Anfahrt von Steig Sankt Valentin machte sich der Baum selbstständig und stürzte um. Der Baum viel auf keine Straße und zum Glück auch auf kein naheliegendes Haus. Noch vor Einrückung ins Feuerwehrhaus wurden die Feuerwehrmänner von der Bereichsalarmzentrale Amstetten per Funk über einen weiteren Einsatz informiert. Rasch machten sich die Florianis auf dem Weg zu einem Wohnhausbrand in die Putznsiedlung.



Fotos © FF Behamberg