SPÖ Wolfern spendet Wahlkampfbudget

WOLFERN. In Zeiten wie diesen eine hervorragende Idee! Die SPÖ Wolfern hat ihr Wahlkampfbudget von 1000 Euro den beiden ortsansässigen Feuerwehren gespendet. „Wir haben in den letzten Wochen gesehen, wie wichtig öffentliche Schutzeinrichtungen wie die Feuerwehren sind ...

Deshalb haben wir beschlossen, unser Wahlkampfbudget in Katastrophen- und Zivilschutz zu investieren“, so Bürgermeisterkandidat Franz Kreutzinger.



Die SPÖ Wolfern verzichtet damit auf Wahlgeschenke und setzt ihren Wahlkampf unter das Motto „Spende statt Geschenke“. Das Geld, welches durch Veranstaltungen und Sitzungsgeldern der letzten Jahre aufgebracht wurde, wird so einem gemeinnützigen und sinnvollen Zweck zugeführt. "Es ist uns ein Anliegen, dass wir die örtlichen Feuerwehren mit diesen Spendenbetrag unterstützen und so einen Beitrag für die Sicherheit der Bevölkerung leisten, sowie den Stellenwert des Ehrenamtes hervorheben," so Kreutzinger weiter.