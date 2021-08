Newsblog

Starkregen: Wasser­massen drangen in Wohnhaus ein

GARSTEN/SAND. Am 10. August kurz nach Mitternacht wurde die Feuerwehr Sand zu einer Überflutung in Dambach alarmiert. Durch den starken Regen schwoll ein kleiner Zufluss des Dambachs zu einem reißenden Bach an. Dabei liefen die Wasser- und Schlammmassen ...

quer durch ein angrenzendes Wohnhaus. Die Feuerwehr sorgte für einen guten Abfluss des Baches und halfen die Schlammmassen aus dem Haus zu entfernen. Im Einsatz waren 17 Feuerwehrmitglieder und 3 Fahrzeuge, nach gut zwei Stunden wurde der Einsatz beendet.