Newsblog

Die Freiwillige Feuerwehr Ebersegg zog Bilanz über das Jahr 2020

KLEINRAMING. Aufgrund der Corona Situation im Februar konnte die FF Ebersegg ihre Versammlung nicht standardgemäß abhalten und holte sie am Samstag, 07. August nach.

Kommandant HBI Peter Fößl am Vorabend des Sommerfestes begrüßte am 7. August zur Vollversammlung zahlreiche Ehrengäste ...

Unter ihnen Fr. Bgm. Annemarie Wolfsjäger, Abschnittsfeuerwehrkommandant BR Dr. Thomas Passenbrunne, PflichtbKdt. HBI Max Bürstmayrs und OBI Manuel Reitnervon der FF kleinraming sowie zahlreiche Mitglieder der FF Ebersegg begrüßen.



Hier nun ein paar Zahlen und Fakten über das Jahr 2020 der Ff Ebersegg und im Anschluss die Ansprache des Kommandanten der Feuerwehr Ebersegg.

Bei 18 Einsätzen leistete die Wehr 490 Stunden. Die Gesamtanzahl schlägt sich trotz Corona mit 2.513 Stunden zu Buche.



Mannschaftstand:

67 Aktiv, 7 Jugend,11 Reserve und 1 beurlaubt.

Angelobung, Beförderungen und Auszeichnungen.

Angelobung

Haas Gerhard

Beförderungen

Zum Löschmeister Andreas Sonnleitner

Auszeichnungen:

50-jährige Dienstmedaille - LM Hubert Nagl

40-jährige Dienstmedaille: - HFM Gerhard Badhofer - LM Adolf Seirlehner - HFM Max Rohrweck (Nachholung Auszeichnung aus 2019) - BM Paul Hinterwirth (Nachholung Auszeichnung aus 2019)

25-jährige Dienstmedaille: - BI Martin Hauzlehner - OBI Christoph Bürg



Bericht des Kommandanten der FF Ebersegg Peter Fößl

Es ist was passiert, was sich keiner vorstellen konnte. Nicht Krieg, Finanzkrise, Diktatur oder Naturkatastrophen – wobei letzteres generell mehr wird – führte dazu, dass weltweit für viele sich das Leben änderte und nach wie vor ändert. Was große “menschengemachte” Verwerfungen nicht fertig bringen schafft ein Virus. Nicht vorstellbar, aber leider die Realität. Es werden Vergleiche wie die schlimmste Katastrophe seit dem 2. Weltkrieg gezogen. Stillstand, Einschränkung der Bewegungsfreiheit, zum Teil schnell wechselnde, zum Teil fragwürdige Schutzmaßnahmen bewegen die Bevölkerung seit etwa 1,5 Jahren.



Das trifft aus uns Feuerwehren sehr hart. Eingeschränkter Übungsbetrieb, Veranstaltungsverbote, Wegfall von Einnahmemöglichkeiten über massive Einschränkungen der Jugend- und Bewerbstätigkeit bis hin zu Ausbildungseinschränkungen lasten schwer auf den Feuerwehren. Eigentlich zum Scheitern verurteilt, was die mittelfristige Schlagkrafterhaltung der Feuerwehren und den Schutz der Bevölkerung angeht. Eines kann man heute schon sagen. Der Mitgliederstand und der Nachwuchs haben wohl ihren Zenit erreicht. Es gilt gegenzusteuern …



Wäre da nicht die vielzitierte österreichische Mentalität. “... a bissal woas geht immer”. Intelligenter Umgang mit den ganzen Vorschriften, Disziplin und die große Bereitschaft aller Kameraden zur Nächstenhilfe zeigt sich u.A. in der begeisterten Teilnahme zur Erreichung des Branddienst- und des techn. Hilfeleistungsabzeichen in den verschiedenen Stufen der Kameraden der FF-Ebersegg.



Trotz eingeschränktem Übungsbetrieb - bei zeitgleich erhöhtem Aufwand für die Führungskräfte - ist der Ausbildungsstand sehr hoch. Zuletzt 2 tragische Großschadensereignisse der Alarmstufe-3, bei welchem auch die FF-Ebersegg gefordert war, wurden mustergültig abgearbeitet. Der Dank gilt euch Kameraden – egal ob Jugend, gerade in den Aktivstand gewechselt, über die Kernmannschaft und Reserve bis zu den Führungskräften trotz widriger Umstände das Ziel und die Bereitschaft zur Nächstenhilfe nie aus den Augen zu verlieren, egal welche Steine man uns in den Weg legt.



Ich wünsch mir nur - weiter so. Wir richten den Blick nach vorne und nicht zurück.



Aus der Politik würde ich mir eine Investitionsweitsicht wünschen. Gerade 2 Beispiele von Großschadensereignissen der jüngeren Zeit, die sich keiner wünscht und trotzdem passieren, sieht man die Wichtigkeit von vorkehrenden Maßnahmen. In unserem Fall würde ich denn am 05.12.2016 fixierten Maßnahmenblock der Gefahrenabwehr- und Entwicklungsplanung – kurz GEP niedergeschriebenen Löschwasserbehälter beim Untersteinparzer zur baldigen Realisierung nicht nur wünschen, sondern als Notwendigkeit formulieren. Der 10-Jahresplan endet 2026. Wir haben jetzt Halbzeit.



Im Zusammenhang zur Errichtung eines Löschwasserbehälters appelliere ich auch an das BKF, positiv auf die Erhöhung des Fördersatzes derartiger sinnvollen Einrichtung einzuwirken. Die derzeitige geltende Förderrichtlinie sieht hier gerade mal €2.500,- für eine €30.000,- Investition vor. Das sind gerade mal 8,3%.



Am Ende meines Berichtes möchte ich mich bedanken:

bei der Gemeinde für das gute Gesprächsklima und die finanzielle Unterstützung im Rahmen des ordentlichen Haushalts,

beim Bezirks- und Abschnittsfeuerwehrkommando, bei den Nachbarfeuerwehren Kleinraming und St. Ulrich für die sehr angenehme Zusammenarbeit,

bei der Polizei, beim Rote Kreuz für das stets gute Einvernehmen,

bei den örtlichen Vereinen und der Pfarre für die gute gemeinsame Arbeit

bei meinen Mitarbeitern im Kommando und bei allen Funktionsträgern für die geleistete Arbeit und Ausbildungstätigkeit

und nicht zuletzt gebührt der Dank - Euch Kameraden – wie schon zuvor erwähnt, für eure Übungs- & Ausbildungsbereitschaft und Euren Einsatz bei den vielen Tätigkeiten in der Feuerwehr während eines Jahres – trotz Pandemie

Fotos © FF Ebersegg; MEHR FOTOS

Angelobung Haas Gerhard und Peter Fößl