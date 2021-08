Newsblog

Motorradfahrer verstarb nach Auffahrunfall

STEYR-LAND. Am 10. August kam es gegen 16:42 Uhr zu einem tödlichen Verkehrsunfall im Gemeindegebiet Waldneukirchen, bei dem ein Motorradfahrer verstarb. Ein 33-jähriger Landwirt aus dem Bezirk Steyr-Land fuhr mit einem Traktor und mit zwei 2-achsigen Anhängern in Richtung B122 ...

Bei der Kreuzung mit der Furtbergstraße hielt er sein Gespann entsprechend dem Verkehrszeichen an. Der 33-Jährige bog links in die bevorrangte B122 in Fahrtrichtung Sierning ein. Als das Gespann zur Hälfte über die B122 ragte, näherte sich aus Richtung Sierning eine Gruppe von drei Motorradfahrern. Obwohl der Traktorfahrer mit seinem ca. 12 Meter langem Gespann aus dem Kreuzungsbereich zu kommen versuchte, prallte der erste Motorradfahrer, ein 23-Jähriger aus Amstetten, trotz Notbremsung gegen die Seitenwand bzw. Hinterachse des letzten Anhängers.

Der 23-Jährige verstarb noch an der Unfallstelle.