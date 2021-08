Newsblog

Impfen ohne Anmeldung auch in der Stadthalle möglich

STEYR. Ab nächster Woche sind Corona-Impfungen ohne Anmeldung auch in der Stadthalle an der Kaserngasse möglich. Und zwar bis einschließlich 9. September zu folgenden Zeiten: am Montag, 16. August, und jeden Dienstag von 8 bis 12.30 und 13 bis 17.30 Uhr sowie mittwochs und ...

... donnerstags jeweils zwischen 13 und 18 Uhr.



Je nach Verfügbarkeit werden die Impfstoffe von Pfizer, Moderna bzw. Johnson & Johnson zur Immunisierung angeboten. Mitzubringen sind ein Lichtbildausweis und die E-Card.



In der Tiefgarage der Stadthalle stehen den Besuchern ausreichend Parkplätze zur Verfügung – bitte dafür unbedingt ein Drei-Stunden-Gratisticket beim Kassenautomat lösen und sichtbar hinter der Windschutzscheibe ablegen.