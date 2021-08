Newsblog

Mit 2,22 Promille rückwärts gegen geparktes Auto

LINZ-LAND. Ein 46-jähriger Linzer fuhr am 12. August gegen 22:45 Uhr in Traun mit seinem Pkw rückwärts in ein dort geparktes Fahrzeug. Anschließend wollte er Fahrerflucht begehen, konnte jedoch von Zeugen angehalten werden …

Ein Alkomattest beim 46-Jährigen ergab einen Wert von 2,22 Promille. Dem Linzer wurde die Weiterfahrt untersagt, der Führerschein und die Fahrzeugschlüssel wurden ihm vorläufig abgenommen.