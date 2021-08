Newsblog

Kinderferienscheck Ternberg: Ein Tag bei der Feuerwehr

TERNBERG. Am 13. Aug. 2021 veranstaltete die Freiwillige Feuerwehr Schattleiten gemeinsam mit der FF Trattenbach und der FF Ternberg den Kinderferienscheck 2021 in Ternberg. In einem Stationsbetrieb wurde den Kindern das Feuerwehrwesen etwas nähergebracht ...

Unter anderem konnten die Kinder mit dem Feuerlöscher ein Feuer löschen, mit der Kübelspritze Zielübungen machen und das Rettungsauto begutachten. Die Highlights waren das Mitfahren mit den verschiedenen Feuerwehr Autos sowie dem A-Boot der FF-Losenstein auf der Enns.



Im Anschluss an den Stationsbetrieb wurde eine Einsatzübung mit den Feuerwehren und der Rettung gemeinsam durchgeführt. Drei zum Teil eingeklemmte Personen wurden von der Feuerwehr gerettet und die Rettung übernahm die weitere Versorgung der Verletzten. Mit den hydraulischen Rettungsgeräten musste das Dach von einem Auto entfernt werden, um die Personen aus dem Fahrzeug zu retten.



Danach konnten die Kinder sich im Schaumteppich Vergnügen und dann wurde gemeinsam rund ums Lagerfeuer gegrillt.



Foto © FF Schattleiten; MEHR FOTOS