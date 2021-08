Newsblog

Ternberg: Gestürzte Wanderin übernachtete in einem Graben

TERNBERG. Eine 47-jährige Linzerin startete am 13. August 2021 gegen 14 Uhr eine Wanderung vom Gasthof Klausriegler in Ternberg am Fuße des 1.285 m hohen Schobersteines. Sie wanderte am Forstweg in Richtung Schreibachfall ...

Anschließend beabsichtigte die Frau abseits des Weges auf einem unbekannten Steig in Richtung Schoberstein aufzusteigen.



Aus derzeit unbekannter Ursache stürzte die 47-Jährige und kam in einem Graben zum Liegen. Dabei verlor sie ihr Mobiltelefon. Die Wanderin versuchte mittels Hilferufe auf sich aufmerksam zu machen, jedoch ohne Erfolg. Sie schlief in dem Graben ein und harrte die Nacht an der Unfallstelle aus.



Am 14. August 2021 schleppte sich die Frau zum Ausgangspunkt der Wanderung zurück. Dort wurde die Rettungskette in Gang gesetzt und die Wanderin nach Versorgung durch einen Notarzt ins Pyhrn-Eisenwurzen Klinikum nach Steyr verbracht.

Weitere Erhebungen zum genauen Unfallshergang werden durchgeführt.