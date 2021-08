Newsblog

Kabelbrand an einen Schmelzofen

STEYR. Oftmals erweisen sich Alarmierungen durch automatische Brandmeldeanlagen als Fehlalarme - nicht so am Sonntag den 15. August 2021.Die Löschzuge 5 (Münichholz), 1 (Innere Stadt) und 3 (Gleink) der Freiwilligen Feuerwehr Steyr wurden am Sonntag zur Mittagszeit, ...

... wegen der Auslösung eines Brandmelders zu einem Betrieb in der Gußwerkststraße in Münichholz gerufen.



Vor Ort stellten die Einsatzkräfte im Elektroraum eines Schmelzofens eine Rauchentwicklung aufgrund eines Kabelbrandes fest. Durch das stromlos schalten des Raumes, konnte eine weitere Brandgefahr verhindert werden. Mittels Wärmebildkamera wurde der betroffene Bereich kontrolliert.



Nachdem ein Elektriker eintraf, wurde die Einsatzstelle von der Feuerwehr übergeben und die Florianis konnten den Einsatz beenden und wieder ins Feuerwehrhaus einrücken.



Bei diesem Ereignis erwies sich die Brandmeldeanlage als Goldes wert, da durch die frühzeitige Brandentdeckung und das folgende rasche Eingreifen der Feuerwehr ein größerer Brand sowie eine entsprechende Gefährdung der Betriebsangehörigen verhindert werden konnte.



