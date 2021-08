Newsblog

Vergessenes Kochgut führt zu Feuerwehreinsatz

STEYR. Am Freitag, den 13. August 2021, wurden die Löschzuge 5 (Münichholz) und 3 (Gleink) der Freiwilligen Feuerwehr Steyr um 19:23 Uhr zu einem Küchenbrand in Münichholz alarmiert. Am Einsatzort angekommen konnte schnell Entwarnung gegeben werden ...

Die Wirtin eins Lokals in Münichholz hatte vergessen den Herd auszuschalten und verließ die Küche des Lokals. Als das Kochgut zu kokeln und rauchen begann, verständigte ein aufmerksamer Nachbar die Einsatzkräfte.



Ein Atemschutztrupp drang in die Küche vor und konnte das vergessene Kochgut vom Herd ins Freie bringen. Die Küche und das verrauchte Stiegenhaus wurden mit Hochdrucklüftern vom Rauch befreit.



Das Wichtigste war, dass bis auf den Kochtopf niemand zu Schaden kam.



Fotos © Peter Röck