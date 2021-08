Newsblog

Alkolenker kracht in Strom­verteiler

STEYR. Ein 25-Jähriger aus Steyr fuhr am 17. August 2021 gegen 00:30 Uhr in Steyr von der Reitnerstraße kommend in Richtung Christkindlstraße. Er verlor in einer Rechtskurve die Kontrolle über seinen Pkw und kam von der Straße ab …

Dabei fuhr er frontal in einen Container und einen Stromverteilerkasten. Ein Alkomat-Test ergab einen Wert von 0,98 Promille. Der 25-Jährige blieb unverletzt.