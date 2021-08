Newsblog

Ferienarbeit in städtischen Betrieben bei Jugend sehr beliebt

STEYR. Die Stadt beschäftigt auch heuer im Sommer in ihren Betrieben wieder Ferialarbeiterinnen und Ferialarbeiter ab 15 Jahren. In den Steyrer Alten- und Pflegeheimen helfen die Jugendlichen bei der Betreuung der Senioren sowie beim Speisentransport mit, ...

... außerdem unterstützen sie die Heimbewohner bei Aktivitäten des täglichen Lebens. Im Bereich der Stadtbetriebe (SBS) arbeiten die Schülerinnen und Schüler im Stadtbad (Beckenaufsicht, Mithilfe beim Reinigen der Anlage, Rasen mähen, Instandhaltungsarbeiten), bei der städtischen Bestattung (Instandhaltung des Friedhofes, Pflanzen gießen) sowie im Altstoff-Sammelzentrum (Reinigung und Hilfstätigkeiten im ASZ und auf den Containerplätzen in der Au, Bekleben der Bio- und Restmülltonnen im Stadtgebiet). Bei den Kommunalbetrieben (KBS) helfen die Jugendlichen in folgenden Bereichen mit: Ladearbeit am Müllwagen; Strauch- und Baumschnitt sowie Pflege der öffentlichen Grünflächen gemeinsam mit den Stadtgärtnern; Reinigung der Straßenbeleuchtungen bei den städtischen Elektrikern. Beim Reinhaltungsverband Steyr und Umgebung (RHV) übernehmen die Ferienarbeiterinnen und -arbeiter unter anderem das Rasenmähen, Unkrautjäten, Reinigungsarbeiten in den Hallen sowie Reparaturarbeiten bei den Pumpstationen.



Vizebürgermeister Markus Vogl besuchte vor kurzem als zuständiger Referent einige Ferialpraktikanten bei den KBS und SBS. In den Gesprächen über ihre Ferienjobs bekam er von den engagierten Jugendlichen viele positive Rückmeldungen. „Es ist schön zu sehen, mit welchem Eifer die Jugend in den Ferien an die Arbeit geht“, so Vogl.



Foto © Magistrat Steyr;

Fabian hilft in den Ferien am Müllwagen bei der Abfall-Entsorgung mit – auf dem Foto im Gespräch mit Vize-Stadtchef Markus Vogl.