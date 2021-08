Newsblog

Fassadenbrand gerade noch rechtzeitig entdeckt

GROSSRAMING. Kaum vom Unwetterinsatz heulte die Sirene ein weiteres Mal am Abend des 16. August in Großraming. Diesmal wurde die Freiwillige Feuerwehr Großraming, gemeinsam mit der FF Pechgraben, in den Ortsteil Oberplaißa gerufen, genauer gesagt zur Flößerstube, ...

... wo aus ungeklärter Ursache die Fassade in Brand stand.



Die Florianis löschten die Flammen mittels HD-Rohr und öffneten die Fassade. Mittels Wärmebildkamera fanden wir einige Glutnester in der Isolierung des Gebäudes und löschten diese.



Der Großteil der Mannschaft konnte gegen 01:00 Uhr wieder einrücken. 4 Mann blieben als Brandwache vor Ort.



Im Einsatz waren KDO, LAST, RLFA und LF mit 35 Mann.



Fotos © FF Großraming