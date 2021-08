Newsblog

Heftige Unwetter zogen am Montagabend über Steyr Land

STEYR. Schwere Unwetter haben am Montagabend (16. August) große Schäden in Teilen Oberösterreichs angerichtet. Betroffen waren vor allem der Bezirk Steyr Land, Gmunden und der Bezirk Kirchdorf.

In Steyr Land waren die Gemeinden, Bad Hall, Pfarrkirchen, Sierning, Wolfern und ...

... Dietach am schwersten Betroffen. Ab ca. 18 Uhr mussten 500 Florianis von 44 Feuerwehren aus vier Bezirken (SE, SR.KR und LL) zu mehr als 400 Hilfeleistungen eilen.



Es gab überflutete Keller, Straßen standen unter Wasser und mussten gesperrt werden, wie beispielsweise in Bad Hall. Die Einsatzkräfte bargen Fahrzeuge aus den Fluten und versuchten, mit Sandsäcken, die Wassermassen halbwegs unter Kontrolle zu halten. Auch die Meldungen "Wasser im Wohnraum" gingen oftmals in den Notrufzentralen ein.



Hier ein Auszug der verschiedenen Einsätzen der Feuerwehren.



FF Bad Hall

Nach neuerlichem Starkregen wurden die Bad Haller Florianis wieder zu Überflutungseinsätzen gerufen.

Nachdem knapp 70 Einsatzadressen abzuarbeiten waren, wurden auch die Feuerwehren Adlwang, Aschach/Steyr, Hilbern, Pieslwang, Wagenhub, Schweinsegg-Zehetner, Ternberg sowie Waldneukirchen zur Unterstützung alarmiert.

Großteils waren Keller auszupumpen oder verstopfte Abflüsse und Kanäle zu reinigen, damit das Wasser wieder abfließen konnte. Weiters galt es Straßen von Schlamm und Schmutz zu reinigen.



FF Pfarrkirchen

Mehr als 15 Einsätze in einer Stunde.

Wieder standen wir bei Starkregen im Einsatz. Dieses Mal unterstützten uns auch vier andere Feuerwehren.

Montag Abend ging in 20 Minuten ein Unwetter über unser Gemeindegebiet, was uns zahlreiche Einsätze beschaffte.

Da wir mit unseren eigenen Kräften nicht ausgekommen sind, wurden noch weiter Einsatzkräfte von nicht betroffen Gebieten alarmiert.

Der Schwerpunkt lag wieder in Keller, Garagen auspumpen. Bäche sind übergegangen. In einer Siedlung wurde ein Pelletsbunker zur Hauptaufgabe und viele kleinere Überschwemmungen wurden abgearbeitet.

Insgesamt standen ca. 60 Einsatzkräfte mit 10 Fahrzeugen im Einsatz. Gemeinde mit Bauhof und die Firma Mitter mit Saugwagen für Pelletsentsorgung waren ebenfalls im Schadensort zur Stelle.

Betroffene Zonen:

Pfarrkirchnerstraße - Wassereintritt, Siedlung in der Gärtnerstraße - Keller unter Wasser, Tassiloweg - Überflutung, Wilhelm-Fein-Straße - Wassereintritt von mehreren Häusern vom Feld und Grundwasser, Pelletsraum in der Wilhelm-Fein-Straße musste nach aufquellung durch das Wasser ausgesaugt werden, Mühlgruberstraße - nach überlauf des Reispenbach wurden Sandsäcke benötigt, Schützingerweg - Überflutung, Wieser-Berger-Straße - Überflutung des Kellers, Zöhrmühlestraße - Überflutung in der Bäckerei, Zeughausweg - Überflutung neben Carport, Dehenwangerstraße - Teich droht überzugehen, Schloßbergstraße - Sandsäcke wurden benötigt, Gerstenstraße - mehrere Keller unter Wasser;



FF Sierning

Die FF-Sierning war in der Nacht vom 16. auf den 17. August mehr als fünf Stunden damit beschäftigt, um neun Einsätze abzuarbeiten. Es waren Wassereinbrüche in Keller, überflutete Gärten und herannahende Wassermassen zu bändigen.

Im Ortsteil Oberbrunnern musste mittels TLF-Pumpe und TS-FOX ein ganzer Garten ausgepumpt werden, um das Eindringen des Wassers in ein Haus zu verhindern.

In Paichberg war Wasser in einen Keller samt Pelletslagerraum eingedrungen. Bei diesem Einsatz wurden wir vom Bauhof der Gemeinde Sierning mit Sandsäcken und Ladefahrzeug unterstützt.

An zahlreichen Stellen waren die Kanäle überlastet, was ebenfalls zu Überflutungen führte.



FF Dietach

Am 16.08.2021 gingen sintflutartige Regenfälle über Dietach nieder. Innerhalb kurzer Zeit regnetes es bis zu 60 mm. Kurz nach 19.00 Uhr wurde die Feuerwehr Dietach zu den ersten Einsätzen alarmiert.

Bis Mitternacht kam es zu 18 Alarmierungen. Besonders betroffen waren das Ortzentrum und die Ortschaften Stadlkirchen, Hilbern und Niedergleink. Zahlreiche Keller wurden überflutet und mussten mittels Tauchpumpe ausgepumpt werden. Mit Nasssaugern konnte das restliche Wasser entfernt werden.

Besonders betroffen war auch die Volksschule, in der ebenfalls der gesamte Keller unter Wasser stand. Im Bereich der Sportanlagen wurde der Fußballplatz, der Beachvolleyballplatz und die Stocksporthalle überflutet, nachdem der Thallingerbach über die Ufer getreten ist. Auch im Bereich des Straßennetzes kam es zu Unterspülungen, sodass einige Straßen über Nacht gesperrt werden mussten.

Um ca. 1.00 Uhr konnte die Feuerwehr einrücken



FF Schiedlberg

Am 16-08 gegen 18:00 wurde die FF Schiedlberg zu mehreren Unwetter Einsätzen im Gemeindegebiet alarmiert.

Die Intensität und Anzahl der Überflutungen überstieg die Kapazitäten der vorhandenen Einsatzkräfte und so wurden in Abstimmung mit BFK Wolfgang Mayr sieben weitere Feuerwehren aus der Region nachalarmiert.

In Summe waren somit an die 90 Mann im Einsatz um den Bürgerinnen und Bürgern von Schiedlberg in ihrer Notlage zu Helfen.

Der Einsatz dauerte bis 05:00 am nächsten Tag an und brachte den Einsatzkräfte und das Material an seine Grenzen.

Die FF Schiedlberg bedankt sich bei all den Kameraden der Nachbarfeuerwehren für den großartigen Einsatz

FF Schattleiten

Am Montag, 16.08.2021 um 19:22 wurde die FF Schattleiten zur Unterstützung von der FF Pfarrkirchen bei Bad Hall zur Unterstützung in deren Einsatzgebiet gerufen.

Aufgrund eines starken Unwetters waren viele Keller und Abflüsse überflutet. Wir unterstützten die ortsansässigen Feuerwehren und konnten um 21:30 wieder einrücken.



FF Maria Neustift

Die Florianis sind seit Stunden mit dem STROMA Stützpunkt und den beiden Großtauchpumpen bei Überflutungseinsätzen in der Gemeinde Wolfern im Einsatz.



FF Aschach

Am 16.08.2021 wurde die Feuerwehr Aschach per Sirene zur Hilfeleistung nach Bad Hall gerufen.

Neun Kameraden rückten mit dem LF zum Bereitstellungsraum Feuerwehrhaus Bad Hall aus, um die Kameraden mit Tauchpumpen und Manpower zu unterstützen.

Dabei wurden 9 Einsatzobjekte abgearbeitet. Weitere fünf Kameraden führen in Folge des Starkregens Reinigungsarbeiten auf der Saaßer Landesstraße durch. Zusätzlich waren noch 10 Kameraden im Feuerwehrhaus in Reserve.



FF Waldneukirchen

Unwettereinsatz in Pfarrkirchen und Bad Hall



FF St Ulrich

Waren es Gott sei Dank nur 2 Pipifax-Einsätze.



FF Kleinraming

Wurde zur Unterstützung nach Wolfern alarmiert. Die lokalen Einsatzkräfte waren mit den Wassermassen überfordert, deshalb wurden einige umliegende Feuerwehren dazu gezogen. Wir waren insgesamt 5 Stunden mit 2 Fahrzeugen und 26 Mann im Einsatz



FF Asten

Unwettereinsatz im Bezirk Steyr-Land. Gemeinsam mit der Freiwillige Feuerwehr Enns rückten wir mit unserm LF und dem 100 kVA Stromgenerator samt Großpumpen in den Bezirk Steyr-Land aus.

Am Einsatzort übernahm Kran Enns die schweren Pumpen, welche vom Generator der FF Steyr betrieben werden zu Pumparbeiten. Gemeinsam mit den anwesenden Einsatzkräfte wurden diese in Betrieb genommen, anschließend rückten wir wieder nach Asten ein. LF-A mit 100 kva Generator und 5 Mann



FF Enns

Gestern in der Nacht unterstützen wir gemeinsam mit der Freiwillige Feuerwehr Asten die Feuerwehren im Bezirk Steyr-Land. Mit dem Kran des WLF wurden die Tauchpumpen des Stützpunktes Asten eingesetzt.



FF Garsten

Keine Woche ohne Unwetter. So oder so ähnlich hört man es aktuell leider sehr oft.

Auch die Garstner blieben gestern Abend nicht ganz verschont und mussten zu 5 verschiedenen Einsätzen ausrücken. Hauptsächlich Verklausungen und überflutete Keller waren die Einsatzgründe.



FF Neuzeug

Am 16. August 2021 sorgte gegen 18:30 Uhr ein Starkregenereignis für zahlreiche Einsätze im Gemeindegebiet Sierning. Die Freiwilligen Feuerwehren Neuzeug-Sierninghofen, Pichlern und Sierning standen für mehrere Stunden im Einsatz.

Überflutete Straßen, vollgelaufene Keller und ein überlastetes Kanalsystem prägten das Einsatzgeschähen. Im Ortsteil Neuzeug trat der Sierninger Bach über das Ufer und sorgte für Überflutungen und hinterließ Schäden an der Straße.

Ebenfalls kam es im Ortsteil Neuzeug zu einer Hangrutschung, welche gemeinsam mit dem Bauhof der Marktgemeinde Sierning beseitigt werden konnte. Teilweise mussten Straßen komplett gesperrt werden.

Bürgermeister Manfred Kalchmair und Vizebürgermeister Richard Kerbl machten sich noch in den Nachtstunden vor Ort ein Bild der Lage. Weiters wurden von der Freiwilligen Feuerwehr Neuzeug-Sierninghofen Einsatzmittel wie Nasssauger nach Bad Hall verlagert, da diese dort dringend benötigt wurden.



FF Saass

Assistenzeinsatz in Wolfern/Niederlindach nach Starkregen mit Zahlreichen Überflutungen.



FF Großraming

Auch die Großraminger wurden gestern vom Starkregen nicht verschont. Überflutung am Campingplatz.

Aufgrund des starken Regens bildete sich am abend des 16. August am Campingplatz ein "See". Durch den EInsatz mehrerer Tauchpumpen konnten wir den See trockenlegen.

Im Einsatz waren der RLFA, KDO, LF und der LAST mit 28 Mann.

Nach gut eineinhalb Stunden war der Einsatz abgearbeitet.



FF Wolfern

Ein schwerer Regenschauer brachte auch für unsere Kameraden am Montagabend einiges an Arbeit mit sich. Um kurz nach 19:00 Uhr wurden wir zu einer ersten Überflutung im Gemeindegebiet gerufen.

Kurz darauf erreichten uns schon weitere Meldungen über vollgelaufene Keller, eine überflutete Tiefgarage sowie Straßenabschnitte die unter Wasser standen. Nach einer ersten Lageerkundung wurden dann weitere Feuerwehren zur Unterstützung gerufen da diese Wassermassen mit unseren alleinigen mitteln nicht mehr zu stemmen waren.

Es wurden Autos aus Garagen geborgen, Pellets Räume gelehrt sowie Oberflächenwasser mit zahlreichen Pumpen abgepumpt. Ein Keller erforderte auch den Einsatz von Atemschutzgeräten, da sich Chemikalien im betroffenen Gebäudeteil ausbreiteten.

Nebenbei wurde die Landstraße durch Lotsen geregelt, da auch diese teilweise unter Wasser stand.

Erst spät in der Nacht konnten dann alle eingesetzten Kräfte wieder ins Feuerwehrhaus einrücken und die Einsatzbereitschaft wiederherstellen.

Herzlichen Dank an dieser Stelle für die Spitzen Unterstützung und die reibungslose Zusammenarbeit.



Fotos © BFK SE, MEHR FOTOS