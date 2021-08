Newsblog

Wie Sie in Deutschland das 1000€-Limit in Online-Casinos umgehen können

STEYR. Seit der Einführung der neuen Glücksspielregelung dieses Jahres in Deutschland gilt für Online-Casinos mit deutscher Lizenz ein Einzahlungslimit von maximal 1000€ pro Monat ...

Auch wenn das für manche wirklich viel Geld ist, gibt es dennoch Spieler, die gerne mehr als 1000€ in diesem Zeitabschnitt überweisen möchten. Für genau diese „High-Roller“ haben wir im folgenden Artikel nützliche Informationen vorbereitet, unter anderem auch, wie man dieses Limit umgehen kann. Außerdem versuchen wir einige weitere wichtige Fragen zu beantworten, die sich aufgrund der neuen Glücksspielregelung automatisch stellen:



Warum gibt es dieses neue Limit von 1000€ in deutschen Online-Casinos überhaupt?

Das Limit gilt nur für Casinos mit einer deutschen Lizenz, denn Anbieter mit einer EU-weiten Lizenz müssen sich nicht daran halten. Der Grund dafür liegt darin, dass der neue Glücksspielstaatsvertrag seit Juli dieses Jahres in Deutschland gültig ist. Die neue Regelung sieht vor, dass jeder Spieler nur noch maximal 1000€ pro Monat in einem Online-Casino einzahlen darf. Die Hauptidee dahinter ist, mit dieser Maßnahme gezielt präventiv gegen Spielsucht vorgehen zu können. Das Einzahlungslimit soll Spielsüchtigen helfen, nicht mehr Geld zu verspielen, als sie eigentlich besitzen.



Was ist überhaupt ein Einzahlungslimit?

Mit diesem Limit können die Anbieter von Online-Casinos die Höhe der Einzahlungen begrenzen. Sei es aus Gründen neuer Gesetze, um Betrug zu verhindern oder wenn der Verdacht besteht, dass der Spieler mehr Geld einzahlt, als er es sich leisten kann. Grundsätzlich dient diese Regelung ausschließlich zum Wohle der Spieler, insbesondere für Spielsüchtige ist ein Einzahlungslimit äußerst ratsam. Die von einem Casino angebotenen Einzahlungsmöglichkeiten können ebenfalls Limitierungen und Obergrenzen mit sich führen. Hier kommt es auf die Art der Einzahlungsmethode an, denn bei Einzahlungen mit Kreditkarte, per Bankeinzahlung oder PayPal sind auch bei Online-Überweisungen Obergrenzen gesetzt.



Wie kann man als Spieler trotzdem mehr als 1000€ pro Monat einzahlen?

Für „High-Roller“, die sich ihr Spielerlebnis in Online-Casinos nicht verderben lassen möchten, haben wir eine Liste mit Casinos ohne deutsche Lizenz ausfindig gemacht, und zwar auf der Seite www.grenzenloscasino.com. Casinos ohne deutsche Lizenz müssen sich nicht an die Regularien halten, die speziell für Deutsche Casinos geschaffen wurden. Diese Anbieter offerieren trotzdem lukrative Bonusangebote, die Sie sich nach der Anmeldung sichern können, und zwar ohne dabei von der 1000€-Einzahlungslimitierung eingeschränkt zu werden. Der einfachste und schnellste Weg, mehr als 1000€ pro Monat in solchen Casino einzuzahlen, ist per Kreditkarte. Es gibt aber noch andere Optionen, denn sobald Sie sich für ein Online-Casino ohne Einzahlungslimit entschieden haben, können Sie mehr als 1000€ pro Monat auch via Banküberweisung, Sofortüberweisung, Klarna, Giropay, Neteller, Skrill und Paysafecard einzahlen, da es sich bei jedem der Anbieter um ein sogenanntes No-Limit-Casino handelt.



Gibt es überhaupt Online-Casinos ohne Einschränkungen?

Es gibt natürlich eine Vielzahl an guten Online-Casinos ohne jegliche Einschränkungen. In der Liste oberhalb können Sie wie gesagt einige davon ausprobieren. Es gibt hierbei keinerlei Beschränkungen wie zum Beispiel Einzahlungslimits oder die sogenannte 5 Sekunden Regel, die neuerdings vorsieht, dass Sie in Casinos mit deutscher Lizenz ab jetzt zwischen jeder Wette (bzw. jedem Spin an einem Spielautomaten) 5 Sekunden warten müssen, bevor sie die nächste Runde starten dürfen. Casinos ohne diese 5 Sekunden Regel besitzen meistens alle eine EU-Lizenz, aber auf keinen Fall eine deutsche.



Gibt es Zahlungsmethoden ohne Limit?

Die Online-Casinos ohne deutsche Lizenz besitzen eigentlich keinerlei Beschränkung bei den Einzahlungsarten. Wenn doch, dann hat zum Beispiel Ihr eigenes Konto vermutlich ein tägliches Limit, denn wenn Sie Geld über Giropay oder Klarna einzahlen, gilt ausschließlich das Limit auf Ihrem eigenen Bankkonto. Ähnlich verhält es sich mit Kreditkarten, bei denen die Bank eine Obergrenze festlegt, wie viel Geld man als Kunde damit pro Monat ausgeben kann. Bei PayPal können Sie nur mit Guthaben und per Lastschrift einzahlen, aber auch hier gibt es oft Beschränkungen. Wenn Sie jedoch verschiedene Zahlungsmethoden miteinander kombinieren, so können Sie so durchaus ebenfalls mehr als 1000€ pro Monat, ja, auch mehr als 1000€ pro Tag in Ihr Casino einzahlen, auch wenn gewisse einzelne Limits vorhanden sein sollten.