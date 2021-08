Newsblog

Unwetter fordert Feuerwehr in Ernsthofen

ERNSTHOFEN. Bereits vor Eintreffen der Unwetterfront am 16. August wurde von der Freiwilligen Feuerwehr Ernsthofen in Absprache mit der Gemeinde und tatkräftiger Unterstützung durch ein Baggerunternehmen Maßnahmen im Bereich "An der Stark" gesetzt ...

Die Schäden konnten in diesem Bereich dadurch vermindert werden. Besonders betroffen war dieses Mal der Bereich Aigenfließen und Weinzierl. Eine Gemeindestraße in Weinzierl präsentierte sich als reißender Sturzbach. Durch die massiven Wassermaßen wurde ein Bauernhof großflächig überflutet, der Innenhof samt Stallungen stand fast hüfthoch unter Wasser.

Durch das rasche Eingreifen und dem Einsatz von 6 Pumpen konnte das Ertrinken von 150 Ferkel verhindert werden, 3 Ferkel kamen ums Leben. Die Gefahr bei den größeren Schweinen war auch schon sehr groß, einige Minuten später hätte es eine Tiertragödie gegeben. Nach den anschließenden Reinigungsarbeiten wurden wir in den Morgenstunden bereits wieder zu einem Baum über Straße alarmiert.

Die Feuerwehr Ernsthoffen war mit 35 Mann und 5 Fahrzeugen rund 3 Stunden im Einsatz.