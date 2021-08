Newsblog

FF Steyr im Unwetter­einsatz in Schiedl­berg

STEYR. Um kurz vor 23:00 Uhr am 16. Aug. wurde der Technische Zug der Freiwilligen Feuerwehr Steyr telefonisch vom Bezirksfeuerwehrkommandanten Steyr-Land Oberbrandrat Mayr Wolfgang zu einer Assistenzleistung nach Matzelsdorf Gemeinde Schiedlberg alarmiert ...

Umgehend wurde mit dem Wechselladefahrzeug Kran (WLFA-K) mit Stroma 100kvA und dem Kleinrüstfahrzeug Logistik (KRFA-Logistik) samt Hochwasseranhänger inklusive den beiden Großpumpen ausgerückt.

An der Einsatzstelle fanden die Einsatzkräfte einen riesigen See vor, bestehend aus den Oberflächenwässern sämtlicher Felder. Der See hat sich vor einem Kanaldurchlass, der die Wassermassen nicht mehr bewältigen konnte, gebildet. Unsere Aufgabe bestand darin, dass rückgestaute Oberflächenwasser mit den beiden Großpumpen über die Straße in den angrenzenden Bach zu pumpen.

Mittels Krans des Wechselladefahrzeuges, wurden die beiden Pumpen vor dem Einlaufschacht gehoben um mit dem Abpumpen begonnen. Mit einer Gesamtliterleistung von ca. 6000l pro Minute, konnte schon rasch eine Senkung des Wasserspiegels festgestellt werden. Im weiteren Einsatzverlauf kam noch das Wechselladefahrzeug der FF Enns mit den beiden Großpumpen der FF Asten dazu. Zur Spitzenzeit wurde mit 4 Großpumpen und einer Gesamtliterleistung von ca. 12000l umgepumpt. Die Stromversorgung wurde über dem neuen Stroma 100kvA sichergestellt.

Nach gut 2,5 Stunden konnten die Pumparbeiten eingestellt und der Nachhauseweg angetreten werden.