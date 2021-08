Newsblog

1,44 Promille: Alkolenker kam von der Fahrbahn ab

STEYR-LAND. Ein 28-jähriger Pkw-Lenker aus dem Bezirk Eisenstadt-Umgebung fuhr heute (18. Aug.) um 2:10 Uhr mit seinem Pkw auf der B140 in Waldneukirchen in Richtung Grünburg. Bei Straßenkilometer 5,6 kam er links von der Straße ab, fuhr über die Böschung und kam in den Sträuchern ...

neben der Steyr zum Stillstand. Dabei erlitt der Mann Verletzungen unbestimmten Grades. Er wurde ins Krankenhaus Steyr eingeliefert. Ein bei dem Fahrzeuglenker durchgeführter Alkotest ergab einen Wert von 1,44 Promille Alkoholgehalt, der Führerschein wurde ihm vorläufig abgenommen.