Flohmarkt für Leukämiehilfe Österreich im BMW Group Werk Steyr

STEYR. We want you! Jetzt anmelden und Leben retten: Gemeinsam mit der Leukämiehilfe Österreich findet am Sonntag, den 5. September 2021, im Werk Steyr ein Flohmarkt für den guten Zweck statt. Zusätzlich hast Du die Möglichkeit, Dich im Rahmen einer Typisierungsaktion direkt vor Ort als Stammzellenspender ...

registrieren zu lassen.

BMW Werk Steyr veranstaltet am Sonntag, den 5. September 2021, in Kooperation mit der Leukämiehilfe Österreich „Geben für Leben“ einen Flohmarkt für den guten Zweck.

WANN: 5. September 2021, 08.00 – 13.00 Uhr

WO: BMW Group Werk Steyr, Parkplatz Tor 1

STANDGEBÜHR: EUR 15,00 (ohne Leihtisch) bzw. EUR 18,00 (inkl. Leihtisch)

Kaffee und Kuchen, Frankfurter oder Buburuza Eis- für euer leibliches Wohl wird vor Ort gesorgt! Die Einnahmen der Standgebühren und Verpflegung werden an „Geben für Leben“ gespendet. Familien dürfen sich auch über eine professionelle Kinderfotografin freuen, die gegen eine kleine Spende großartige Erinnerungen der jüngsten Besucher aufnimmt. Sei dabei und leiste Deinen Beitrag – als Aussteller, Besucher oder möglicher Stammzellenspender. Bring auch gerne deine Familie, Freunde und Bekannte mit!

Für die Veranstaltung gilt die 3G Regelung!