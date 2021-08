Newsblog

Sonderpostamt mit personalisierter Marke und Philatag

STEYR. 2021 zeigt Oberösterreich von 24. April bis 7. November neuerlich eine Landesausstellung. Unter dem Titel „Arbeit Wohlstand Macht“ beleuchtet die Schau am Beispiel Steyr unsere Gesellschaft aus der Historie, ...

... setzt sich mit aktuellen Entwicklungen auseinander und diskutiert in die Zukunft.



Steyr war und ist ein faszinierender Ort, eine Stadt nahe den Superlativen, kein Ort von Mittelmaß. Angetrieben von Innovationsgeist und Konkurrenz erlebten Adel, Bürgertum und Arbeiterschaft über die Jahrhunderte hinweg bewegte Zeiten.



Am 3. September findet daher von 10.00 – 14.00 Uhr ein Sonderpostamt samt Philatag statt. Als Örtlichkeit dient das für die Landesausstellung eingerichtete Handwerkerhaus (4400 Steyr, Enge Gasse 18), in dem jedes Wochenende altes Handwerk präsentiert wird.



Das eigens gestaltete Schmuckkuvert sowie die personalisierte Briefmarke zeigen die 3 Schwerpunkte der OÖ. Landesausstellung „Arbeit Wohlstand Macht“.



Personalisierte Marke Euro 3,50; Schmuckkuvert blanko Euro 1,20; fertiger Beleg mit PM und Sonderstempel Euro 6,00.



Die Philatagsmarke erinnert an den wohl berühmtesten „Steyrer“ Josef Werndl, Gründer der ehemaligen Steyr-Werke.



Bestellungen richten Sie bitte ab sofort an Erich Hinterwirth, KBMS Steyr, 4451 Garsten, Lahrndorfer Straße 84 oder per Mail an: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! ;



Homepage: www.hinterwirth-christkindl.jimdofree.com