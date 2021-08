Newsblog

Steyrer Christkindl gesucht!

STEYR. Wir suchen als Verstärkung für unser Christkindl-Team eine junge Dame, die in der kommenden Adventsaison als Steyrer Christkindl auftritt und Steyrs offizieller Weihnachtsbotschafter sein möchte. Die jungen Damen im Alter von 17 – 26 Jahren schlüpfen ...

... in unser Original-Christkindl-Kostüm und bringen Kinderaugen zum Leuchten.



Zu den Aufgaben des Steyrer Christkindls zählen: Vortragen des Christkindl-Prologes, Märchenstunden im Weihnachtsmuseum, Rundgänge durch die Stadt bei denen an die Kinder Zuckerl verteilt werden, Auftritte und Besuche als Ehrengast …. aber vor allem den Zauber der Adventzeit Groß und Klein näher bringen!



Offen, selbstbewusst und gesellig solltet ihr sein und stets ein Lächeln auf den Lippen tragen.



Weitere Kriterien die ihr erfüllen solltet um als Christkind tätig zu sein: Redegewandtheit, guter Umgang mit Kindern, Englischkenntnisse.

Mindestgröße: 165 cm (da ansonsten das Kostüm mit den 300 Glitzerkristallen nicht passt)



Ihr könnt euch vorstellen uns als Christkindl tatkräftig zu unterstützen oder kennt eine junge Dame, der diese Aufgabe Spaß macht!? Von Vorteil wäre, wenn ihr im Großraum Steyr zu Hause seid.



Bitte sendet bis 17. September 2021 eine schriftliche Bewerbung mit Foto an:

Eva Pötzl

Geschäftsführerin Tourismusverband Steyr + Nationalpark Region

Stadtplatz 27, 4400 Steyr

mailto: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!

https://www.steyr-nationalpark.at/advent/oesterreich-poi/detail/430011247/steyrer-christkindl.html