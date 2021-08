Newsblog

Toaster löste Küchen­brand aus

STEYR-LAND. Am 26. August gegen 21:50 Uhr kam es in einem Wohnhaus in Garsten zu einem Küchenbrand. Eine 82-jährige Frau die im Erdgeschoß wohnt, verständigte die Feuerwehr. Die Frau gab an, dass sie in der Küche einen Toaster eingeschaltet hatte der in der Folge den Brand auslöste ...

Die Familie, die im Obergeschoß wohnt, wurde ebenfalls von der Feuerwehr gerettet. Die 82-Jährige wurde mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung in das Krankenhaus Steyr gebracht. Der ersteintreffende Atemschutztrupp der FF Garsten begann sofort mit der Brandbekämpfung. Ersterhebungen ergaben, dass der Brand jedenfalls im Bereich des Herdes ausbrach, dort befanden sich auch zwei Toaster. Die Herdplatten waren alle ausgeschaltet.

Gegen 22:15 Uhr konnte Brandaus gegeben werden.