22-Jährige Steyrerin sexuell belästigt

STEYR. Eine 22-jährige Frau aus Steyr ging am 27. August gegen 19 Uhr vom Stadtplatz über die Mayrstiege Richtung Berggasse. Am Ende der Stiege bemerkte sie, dass ein unbekannte männliche Person sehr nahe hinter ihr war. Als sich die Frau bereits in der Berggasse befand, griff ihr der Mann von hinten zwischen die Beine ...

Die 22-Jährige drehte sich um und schrie den Unbekannten an, worauf dieser Richtung Mayrstiege und anschließend über den Stadtplatz Steg davonlief. Eine Fahndung im Nahbereich verlief negativ.

Täterbeschreibung: Mann, zwischen 170 und 175 cm groß, normale Statur, kurze Haare, trug eine beige Hose und eine schwarze Steppjacke mit Kapuze. Die Polizeiinspektion Steyr Stadtplatz bittet unter 059133/4146 um sachdienliche Hinweise.